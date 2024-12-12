Medikal Estetik Uzmanı: Photoshop'lu görüntüler estetik talebini artırdı

Haberler.com'da Meltem Şarkışlalı'nın konuğu olan Medikal Estetik Uzmanı Dr. Muhammet Enes Taşkın, estetik uygulamalardaki güncel trendler ve yöntemler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Taşkın, dijital dünyadaki görsel algının, estetik taleplerini nasıl şekillendirdiğini anlattı.

"PHOTOSHOP GÖRÜNTÜLERİ ESTETİĞE TALEBİ ARTIRDI"

Dr. Taşkın, estetik işlemlerindeki artışı Photoshop uygulamalarının etkisine bağladı. "Photoshop'un yarattığı kusursuz görüntü, insanların estetik işlemlerle aynı sonuçları aramasına neden oldu. Talep ciddi oranda arttı" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YAKLAŞIM: YÜZÜ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALMAK"

Estetik işlemlerde yalnızca bir bölgeye odaklanmanın yeterli olmadığını belirten Taşkın, "Tek tek işlem yapmak yerine, yüzü bir bütün olarak değerlendirmek çok daha etkili sonuçlar verir" dedi.

"MEZOTERAPİ VE KOLAJEN TAKVİYESİ ÇAĞI"

Yaşla birlikte ciltte en çok azalan maddenin kolajen olduğunu ifade eden Taşkın, mezoterapinin bu sorunu ameliyatsız bir şekilde çözmek için etkili bir yöntem olduğunu söyledi. Ayrıca göz kapağı düşüklüğünün yalnızca estetik bir problem değil, aynı zamanda tıbbi bir durum olduğunun altını çizdi.