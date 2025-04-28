Medical Point'te 100'üncü Kemik İliği Nakli Başarıyla Gerçekleştirildi

Medical Point'te 100'üncü kemik iliği nakli başarıyla gerçekleştirildi

GAZİANTEP - Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde 100'üncü kemik iliği nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, kök hücre ve kemik iliği nakli alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Hastane, yüzüncü kemik iliği naklini başarıyla gerçekleştirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bu anlamlı başarı, hastane personeli ve tedavi gören hastaların katılımıyla düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Kutlama kapsamında 100. hasta için özel bir pasta kesildi. Törende konuşan hastane yetkilileri, kemik iliği nakillerinde elde edilen bu başarının, uzman hekim kadrosu, güçlü teknik altyapı ve multidisipliner yaklaşım sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. Etkinlikte söz alan hastalar ise, tedavi süreçlerinde gösterilen ilgi ve destekten dolayı hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Hocalarım da istersen koşabilirsin diyor ama yine de temkinli davranıyoruz"

Kemik iliği nakli ameliyatı olan 40 yaşındaki Mahmut Yaylamaz, "Hastalığım Hoçkin Lenfoma olarak teşhis edildi. Temmuz 2024'te tanı konuldu. O tarihten Şubat 2025'e kadar kemoterapi tedavisi gördüm. Sonrasında otolog nakil için hocalarımın yönlendirmesiyle sürecim devam etti. Böyle güzel bir şekilde sona ermesini umut ediyorum. Şu anda herhangi bir problemim yok, Allah'a şükür. Yürüyebiliyorum, koşabiliyorum. Hocalarım da istersen koşabilirsin diyor ama yine de temkinli davranıyoruz" dedi.

"Bundan sonraki süreçte, hastalığın tekrarlamaması için kontrollerimiz düzenli olarak devam edecek"

Hastalıkla ilgili bilgi veren Hematoloji Bölümü Doç. Dr. Ali Eser, "Operasyon kelimesi kullanıldığında bu süreç bir ameliyat gibi algılanabilir, ancak burada bir ameliyat söz konusu değil. Aslında bu işlem, kan alıp kan verme benzeri bir süreçtir. Öncelikle hastalarımız kemoterapi sürecinden geçiyor. Kemoterapi tamamlandıktan ve kemik iliği nakline karar verildikten sonra, hastalarımızın kendi kök hücrelerini toplamak için bir ilaç uygulaması yapıyoruz. Bu ilaç uygulamasının ardından hücreler toplanıyor. Hücre toplama işlemi tamamlandıktan sonra hastalar bir süre dinlendiriliyor. Ardından, nakil işlemi için hastamızı yeniden yatırıyoruz. Nakil süreci öncesinde bir hazırlık kemoterapisi uyguluyoruz. Bu kemoterapiden sonra daha önce toplanmış olan hücreler hastaya geri veriliyor. Yani, burada da kan alıp kan verme benzeri bir işlem gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada uygulanan kemoterapi ile hastanın mevcut kemik iliği tamamen temizleniyor. Ardından verilen kök hücreler sayesinde kemik iliği yeniden canlanıyor. Bu süreçte hastalarda enfeksiyon gelişme ihtimali veya bazı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden hastalarımızı yakından takip ediyoruz. Herhangi bir komplikasyonda anında müdahalede bulunuyoruz ve tedavi sürecini güvenli bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Mahmut Bey de bu süreci başarıyla geçirdi. Şu anda kemik iliği yeniden sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bundan sonraki süreçte, hastalığın tekrarlamaması için kontrollerimiz düzenli olarak devam edecek. Gerekirse idame tedavilerine başlayacağız. Takiplerimizi poliklinik ortamında sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hastalarımıza şifa almak bizim için en büyük mutluluk"

Uzman Dr. Buğra Sağlam ise, "Yüzüncüsünü kutladığımız nakilimizde, alojenik nakil dediğimiz başkasından alınan ve bunun yarı uyumu gibi diğer alt tiplerinde, bütün çeşitlerinde nakillerimizi başarıyla sağlamaktayız. Tabi bu bir ekip işi, bütün ekibimizle beraber, hastalarımızla beraber yürüdüğümüz bir yolculuk ve bu yüreği Sağlıkla ve başarıyla tamamlamaktan dolayı her zaman çok gururluyuz. Hastalarımıza şifa almak bizim için en büyük mutluluk" şeklinde konuştu.

"Bölgede en çok ilik nakli yapan merkeziz"

Medical Point Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, "Çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Yaklaşık 3,5 sene önce merkezimiz kurulduğunda buralara gelebilmek bizim için hayaldi. Fakat çok kıymetli hocalarımın sayesinde bugün 100. hastamızın naklini tamamladık ve onunla ilgili bir pasta keseceğiz. Bölgede en çok ilik nakli yapan merkeziz. Bununla övünüyoruz ve gururluyuz" diye konuştu.