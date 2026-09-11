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MEAH’ta ikinci histoloji ve embriyoloji uzmanı

MEAH’ta ikinci histoloji ve embriyoloji uzmanı
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, kadrosuna yeni bir uzman hekim kazandırdı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, kadrosuna yeni bir uzman hekim kazandırdı. Anabilim dalında uzmanlık eğitimini sürdüren Araştırma Görevlisi Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın, girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak uzman hekim unvanını aldı.

Başarılı sınavın ardından Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nın ikinci uzmanı oldu. Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın'ın uzmanlık sınavı, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feral Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Sınav jürisinde Prof. Dr. Hülya Elbe, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Hafize Seda Vatansever, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Yelda Dere ve Doç. Dr. Leyla Tekin yer aldı. Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın, uzmanlık eğitimi kapsamında Prof. Dr. Feral Öztürk danışmanlığında hazırladığı "Tavşanlarda Elastik Kıkırdak Hasarında Botulinum Toksin Tip A ve Askorbik Asidin Rejeneratif Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması" başlıklı tez çalışmasını jüriye sundu. Tez çalışmasının başarıyla tamamlanmasının ardından uzmanlık sınavını da geçen Dr. Avcı Yalçın, Histoloji ve Embriyoloji alanında uzman hekim olmaya hak kazandı. Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın, bu başarısıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman hekim unvanı alan 341'inci araştırma görevlisi hekim olarak kayıtlara geçti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın tebrik edilerek, meslek hayatında başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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