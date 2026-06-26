Tekne gezisinde rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Marmaris'te tur teknesi ile geziye çıkan vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekibi rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı