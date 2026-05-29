Özel teknede rahatsızlanan 4 kişiye tıbbi tahliye

Marmaris açıklarında seyreden özel teknede iki yetişkin ve iki çocuk rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri rahatsızlanan dört kişi bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı