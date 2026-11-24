Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Bilgin hasta kabulüne başladı.

Uzman hekim kadrosuna yapılan bu katkıyla birlikte, vatandaşlara ortopedi ve travmatoloji alanında sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Muayene olmak isteyen vatandaşlar, ALO 182 hattı veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabilecek. Midyat Devlet Hastanesi, vatandaşlara kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı