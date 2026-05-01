Mardin'de mesai dışı hizmet polikliniği

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Burak Peköz, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hastanede mesai dışı poliklinik hizmetinin başlatıldığını duyurdu.

Başhekim Peköz yaptığı açıklamada, "Hastanemizde mesai dışı poliklinik hizmetini başlattık. Vatandaşlarımıza daha etkin ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunabilmek adına önemli bir adım attık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüze ve özveriyle görev yapan tüm hekimlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uygulama kapsamında bu hafta cumartesi günü, sabah 09.00 ile 13.00 saatleri arasında ortopedi ile genel cerrahi branşlarında mesai dışı poliklinik hizmeti verileceği belirtildi. Yeni uygulamanın, özellikle yoğun poliklinik süreçlerinin azaltılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha hızlı yararlanabilmesi açısından önemli katkı sağlaması hedefleniyor. - MARDİN

