Mardin'de HAP eğitim gerçekleştirildi

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 35 farklı ilinden gelen 41 katılımcı ile 15 eğitmenin yer aldığı program sunum eşliğinde; sağlık tesislerinin afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin artırılması, kriz anlarında etkin koordinasyonun sağlanması ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesine yönelik kapsamlı eğitimler verildi.

Beş gün süren eğitim programı kapsamında katılımcılar; hastane afet yönetimi, acil durum organizasyonu, risk analizi, tahliye süreçleri ve afet anlarında sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı