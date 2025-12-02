Haberler

Manisa Celal Bayar Üniversitesine robotik cerrahi sistemi kuruluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne robotik cerrahi sisteminin kurulacağını duyurdu. Bu yatırım, hastaların tedavi sürecini kolaylaştırarak bölgedeki sağlık hizmetlerine yeni bir standart kazandıracak.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne robotik cerrahi sisteminin kurulacağını bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen girişimlerin sonuç vermeye başladığını belirterek robotik cerrahinin birçok branşta daha hızlı iyileşme olanağı sunduğunu kaydetti.

Sistemin cerrahlara yüksek hassasiyet sağladığını vurgulayan Yenişehirlioğlu, bu teknolojik imkanlarla operasyon güvenliğinin arttığını ifade etti.

Yenişehirlioğlu, robotik cerrahinin yalnızca teknik bir donanımdan ibaret olmadığını, hekimlerin operasyon kabiliyetlerini artıran, hastaların tedavi sürecini kolaylaştıran ve şehirde sağlık hizmetlerine yeni bir standart kazandıran stratejik bir yatırım olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin önemli üniversitelerinde kullanılan robotik cerrahi sisteminin bu yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesine kazandırılacağını aktaran Yenişehirlioğlu, "Bu yatırım Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesini yalnızca bölgesel değil, Ege genelinde güçlü bir sağlık üssü haline getirecek." ifadelerini kullandı.

Sürecin tüm aşamalarını yakından takip ettiklerini belirten Yenişehirlioğlu, robotik cerrahi sisteminin en kısa sürede kurulması için üniversite ve ilgili kurumlarla koordineli çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Sağlık
