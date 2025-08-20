Malatya'da Sağlık Çalışanlarına Kanser Erken Teşhis Eğitimi

Malatya'da sağlık çalışanlarına Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri Oryantasyon Eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitime Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol da video konferansla katıldı.

Kanser Daire Başkanı Burak Şentürk ve İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca'nın açılış konuşmalarının ardından seminer, Kanser Daire Başkanlığı Birim Sorumlusu Fahriye Ünlü tarafından verildi.

Eğitime, ilçe sağlık müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimleri, KETEM personeli ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları katıldı.