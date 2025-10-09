Haberler

Malatya'da Laparoskopik Adrenalektomi Kursu Başarıyla Gerçekleşti

Güncelleme:
İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen Laparoskopik Adrenalektomi Kursu'nda Prof. Dr. Fatih Oğuz, böbrek üstü bezde tümör ameliyatını canlı yayında gerçekleştirdi. 50 doktorun katılımıyla yapılan kurs, iki hasta üzerinde başarılı ameliyatlarla sona erdi.

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Oğuz, Laparoskopik Adrenalektomi Kursu'nda böbrek üstü bezde tümör ameliyatını canlı yayında yaptı.

Prof. Dr. Fatih Oğuz, AA muhabirine, Endoüroloji Derneği ile birlikte gerçekleştirdikleri kursta 2 hastayı ameliyat ettiklerini dile getirdi.

Kursa yaklaşık 50 doktorun katıldığını aktaran Oğuz, üniversiteden Prof. Dr. Ali Beytur, Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Doç. Dr. Ahmet Çamtosun, Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Topcu, Doktor Öğretim Üyesi Resul Çiçek ve Doktor Öğretim Üyesi Bulut Dural ile birlikte ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ameliyatı canlı izleyen katılımcıların hem sorularını cevaplandırdıklarını hem de ameliyatı gerçekleştirdiklerini anlatan Oğuz, "İki ameliyatı da başarıyla tamamladık. Hastalarımızı da bir sonraki gün taburcu ettik. Laporoskopik cerrahiler Türkiye'de çok yaygın yapılmıyor. Böbrek üstü bezi cerrahileri her yerde yapılan ameliyatlar değil. Kliniğimizde biz bu ameliyatları yaklaşık 8 yıldır yapıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Canlı cerrahi kursuna talebin çok olduğunu ancak katılımı sınırlı tuttuklarına değinen Oğuz, "Adıyaman Üniversitesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Üniversitesi, Van ve Elazığ gibi illerden katılım sağlandı." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Sağlık
