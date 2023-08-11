Malatya'da Deprem Sonucu 23 Kişi Yaralandı

'23 VATANDAŞIMIZ DÜŞME VEYA YÜKSEKTEN ATLAMA SONUCU YARALANMIŞTIR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 23 kişinin düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını bildirdi. Bakan Koca, "Malatya Yeşilyurt merkezli 5.3 büyüklüğündeki depremde Son Durum: Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır. Depremden etkilenen bölge için Malatya'dan 14 ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman'dan 3 UMKE Timi, Kahramanmaraş'tan 2 ambulans ve 1 UMKE Timi, Diyarbakır'dan 5 ambulans olmak üzere, toplam 21 ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Hastalarımızın tedavileri devam etmektedir. Halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamalarında bulundu.

BAKAN ÖZHASEKİ: EN BÜYÜK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİYE KADAR ULAŞIM VE HABERLEŞMEYE DAİR HERHANGİ BİR SORUN TESPİT EDİLMEMİŞTİR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda haberleşme konusunda sorun yaşanmadığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Malatya #Yeşilyurt'ta meydana gelen depremde ilgili kurumlarımızın saha tarama çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun" dedi.