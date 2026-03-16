Haberler

Malatya'da böbreğinin üstünde kitle tespit edilen hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Malatya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve böbreğinin üstünde 20 santimetrelik kitle tespit edilen hasta, kapalı ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Kentte karın ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 48 yaşındaki Nida Seydo'nun sol böbrek üstü bezinde yaklaşık 20 santimetrelik kitle tespit edildi.

Seydo, Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel ile Cerrahi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ersan Özkardeşler'in gerçekleştirdiği kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel, yaptığı açıklamada, hastanın sol böbrek üstü bezinde 20 santimetrelik bir kitle tespit ettiklerini belirterek, "Laparoskopik olarak ameliyata hazırladık ve kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Ameliyat sonrası servis sürecinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Patoloji sonucunu bekliyoruz ve sonuca göre tedavi planlamasını sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ersan Özkardeşler de kapalı ameliyat yönteminin avantajlarının olduğunu belirtti.

Özkardeşler, "Bu teknikte karın içi kamera sistemiyle görüntülenir ve küçük kesilerden işlem yapılır. Büyük kesi olmadığı için hastalar daha az ağrı hisseder ve daha hızlı toparlanır. Uygun vakalarda öncelikli tercihimiz kapalı cerrahidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti

Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı

Savaş sürerken ABD ve İsrail'e ağır darbe! Yüzlerce kişiyi yakaladılar
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama

Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Türkiye'nin dev şirketi resmen iflas etti

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Gençlerin bulunduğu otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Gençlerin bulunduğu otomobilden sadece demir yığını kaldı