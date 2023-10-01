Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Seminer Düzenledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yaşlılara alzaymır, sağlıklı beslenme ve psikoloji semineri düzenledi. Programda uzman doktor, diyetisyen ve psikolog bilgiler verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Birimi, yaşlılara alzaymır, sağlıklı beslenme ve psikoloji semineri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Birimince gerçekleştirilen program, Vefa Konağı'nda gerçekleştirildi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yapılan programda alzaymır konusunda uzman doktor Ayşe Taş, sağlıklı beslenme konusunda diyetisyen Resul Yılmaz, psikoloji konusunda ise psikolog Asiye Uruç bilgiler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fikret Vurucu, Sağlık İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin ortak gerçekleştirdiği programda, alzaymır konusunda bilgi verildiğini, buna benzer sağlık hizmetleri kapsamında fiizyoterapistler, ağız ve diş sağlığı uzmanları, sosyologlar, psikologlar ve diyetisyenlerin seminer verdiğini belirtti.

Vefa Konağı'nda yaşlıların istifade edebilecekleri bir kütüphane de bulunduğunu kaydeden Vurucu, "Her konuda yaşlılarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.