Makineye parmağını kaptıran acemi kasap hastanelik oldu

Ankara'da kurban kemiklerini parçalattığı makineye parmağını kaptıran bir kişi soluğu hastanede aldı. Kurban Bayramı'nın ilk günü yine acemi kasapların sakarlıklarına sahne oldu. Ankara'da yaşayan Adem Soylu, kemikleri kırmak için kullandığı makineye parmağını kaptırdı. Parmağında derin kesik ve kırıklar oluşan Soylu, gözünü hastanede açtı. Yaşadığı anları anlatan Soylu, 'Kurbanı kesmiştik. Makineyle kemikleri ayırıp, kırıyorduk. Makinaya elimi kaptırınca parçaladım. Ardından da hastaneye geldim. Doktorlar, kesik ve kırık olduğunu söyledi. Alçı ya da sargı beziyle saracaklar. O an kolum koptu sandım. Kalıcı bir hasar yokmuş elimde' dedi.