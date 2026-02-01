Haberler

Makattan kanama ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Makattan kanama ciddi hastalıkların habercisi olabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Makattan kanama, genel olarak hemoroid ile karıştırılmakta ancak altında kanser gibi ciddi hastalıklar yatabilir. Medipol Sağlık Grubu'ndan Op. Dr. Yüksel Baldan, 50 yaş üzerindeki bireylerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

TUVALETTE karşılaşılan kanama, buzdağının sadece görünen yüzü olabilir. Toplumda genellikle hemoroid ile karıştırılan bu durumun altında, mide rahatsızlıklarından bağırsak kanserine kadar pek çok ciddi hastalığın yatabileceğini belirten Medipol Sağlık Grubu'ndan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yüksel Baldan, "Her hastalığın tedavisi farklıdır. Bu yüzden doğru tanı hayati önem taşır" dedi.

Toplumda sıkça rastlanan ancak mahremiyet duygusu ya da basit bir hemoroiddir düşüncesiyle doktora gitmekten kaçınılan makat kanamaları, aslında vücudun verdiği en ciddi imdat çağrılarından biri olabilir. Medipol Üniversitesi Vatan Kliniği Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yüksel Baldan, "Makattan kanama her zaman hemoroid kaynaklı değildir. Özellikle tekrarlayan veya uzun süren kanamalarda, 50 yaş üzerinde veya ek şikayetlerinin olduğu kanamalarda mutlaka ayrıntılı inceleme yapılmalıdır" dedi.

'MAKAT, SİNDİRİM SİSTEMİNİN SON HALKASIDIR'

Makattan kanamanın nedeninin doğru tespit edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Yüksel Baldan, "Makattan kanama, hemoroid ya da anal fissür gibi makat hastalıklarından kaynaklanabileceği gibi, mide bağırsak sisteminin herhangi bir noktasındaki bir hastalığın belirtisi de olabilir. Bu nedenle kanamanın süresi, miktarı, rengi ve eşlik eden şikayetler ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. Enfeksiyonlar, iltihabi bağırsak hastalıkları, kansere dönüşme riski taşıyan polipler ve bağırsak kanserleri de makattan kanamaya yol açabilir. Her hastalığın tedavisi farklıdır. Bu yüzden doğru tanı hayati önem taşır" diye konuştu.

50 YAŞ ÜZERİNDE RİSK DAHA FAZLA

Makattan kanamanın her yaşta görülebileceğini ancak ileri yaşta daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Yüksel Baldan, "Özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerde kolorektal kanser riski artar. Bu yaş grubunda görülen kanamalar mutlaka ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Makattan kanama şikayeti olan herkes mutlaka genel cerrahi ya da gastroenteroloji uzmanına başvurmalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest

Katliama tepkisiz kalmadılar: Bunun çok ciddi sonuçları olacak
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar
İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi

Adalet Bakanlığı yayınladı! Epstein bu hapishanede ölü bulundu
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı

Türkiye'nin en zengin kadını da ona hayran