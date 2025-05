LÖSEV'in 'İyilikler Çarşısı' İzmir'de Açıldı

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV), 'İyilikle büyüyen bir dünya' hayaliyle hayata geçirdiği projelerden biri olan 'İyilikler Çarşısı' İzmir'de açıldı. Alanda bakliyattan çoraba, kırtasiyeden mobilyaya, beyaz eşyaya, et ve et ürünlerine kadar çok sayıda ürünün bulunduğunu söyleyen LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Binlerce gönüllü burada ailelerimize eşlik ediyor ve rehberlik yapıyor. Alan tamamen gönüllüler, bağışçılar ve kurumların desteğiyle kuruldu dedi.

LÖSEV, 'İyilikle büyüyen bir dünya' hayaliyle hayata geçirdiği projelerden biri olan 'İyilikler Çarşısı' Fuarizmir'de açıldı. Çarşı, 2 gün boyunca Ege Bölgesi'nden LÖSEV'e kayıtlı olan ve kanser tedavisi gören yaklaşık 500 aile ile toplamda 2 bin 500 kişiyi ağırlayacak. Çarşıda, gıdadan, beyaz eşyaya, giyimden, oyuncağa kadar çok sayıda ürün yer alacak. Binlerce gönüllü ve bağışçının olduğu alana gelen misafirler LÖSEV'in sembolik paraları ile ücretsiz olarak ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapacak. 'İyilikler Çarşı'sının 4'üncü etabında İzmir'de olduklarını söyleyen LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Daha önce İstanbul, Antalya, Eskişehir'de açtık. İzmir'de olduğumuz için çok heyecanlıyız. Binlerce gönüllü burada ailelerimize eşlik ediyor ve rehberlik yapıyor. Alan tamamen gönüllüler, bağışçılar ve kurumların desteğiyle kuruldu. Ailelerimize herhangi bir bedel olmadan dilediklerince ve ihtiyaçları olan her alışverişi yapma imkanı sunuyoruz dedi. Alanda bakliyattan çoraba, kırtasiyeden mobilyaya, beyaz eşyaya, et ve et ürünlerine kadar çok sayıda ürünün bulunduğunu söyleyen Ünver, Alanda çeşitli etkinlik ve oyun alanlarımız var. Çocuklar burada bütün bir gün boyunca panayır gibi bir havada vakit geçirecekler. 50 bin ve 100 bin TL değerindeki alışveriş çeklerini harcıyorlar. Dolayısıyla taşıyabileceklerinden çok daha fazlasını aldıkları için biz bütün ürünlerini de kargoyla evlerine kadar gönderiyoruz ifadelerini kullandı.

'İYİLEŞTİĞİMİ SÖYLEYİNCE ONLARIN GÖZLERİNDEKİ PARILTIYI GÖREBİLİYORUM'

İzmir'de yaşayan 16 yaşında yakalandığı ince bağırsak kanserini yendikten sonra LÖSEV'e gönüllü olarak katılan Kaan Balkan (25), 16 yaşındayken, 6 aylık bir tanı kısmı, ardından ameliyat ve 2 yıllık tedavi sürecim oldu. O süreçte LÖSEV yanımdaydı. 2 yıl sonra ben de gönüllü olarak katıldım ve Türkiye'nin her yerinde LÖSEV için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu hastalığı yaşayanlar ya da yaşayanların ailelerine yaşları kaç olursa olsun kanser öykümü anlatıp iyileştiğimi söyleyince gözlerindeki parıltıyı görebiliyorum

'KIZIM NE İSTERSE ONU ALACAĞIM'

İzmir'de yaşayan ve Hatune (13) ve Hatice Badem adında ikiz kızları olan Sedat Badem (43), Hatune, 3 yıl önce kanser teşhisi aldı ve akciğerine ulaştı. Tedavi görüyor. Doktoru izin vermediği için gelemedi. Görüntülü arayıp, ne isterse onu alacağım dedi.

'MORAL OLDU'

İzmir'de yaşayan ve 12 yaşındaki oğlu Yiğit Kırıçkuzu lenfoma tedavisi gören Şakire Kırıçkuzu (32), Oğluma 2 yıl önce lenfoma tanısı konuldu. Şu an tedavi görüyor. Burası bize moral oldu ifadelerini kullandı. Yiğit Kırıçkuzu (12) ise etkinliğe katıldığı için çok heyecanlandığını söyledi.

'AİLELERLE KONUŞUP DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

İzmir'de yaşayan ve 6 yaşındaki oğlu Kuzey Kılıçlıoğlu için LÖSEV ailesine katılan Sonay Kılıçlıoğlu (48), oğlunun 3 yıl önce iyileştiğini ve LÖSEV'e destek vermeyi sürdürdüklerini dile getirdi. En çok oyuncaklar ve temizlik ürünlerinin hoşuna gittiğini söyleyen Kuzey Kılıçlıoğlu (6) da Diğer tedavi gören arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Burası çok güzel. Tedavi gören arkadaşlarımın yanında olmak istedim diye konuştu.