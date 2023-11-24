Lokman Hekim İstanbul Hastanesi JCI Kalite Sertifikasını Aldı

Lokman Hekim İstanbul Hastanesi, küresel ölçekte tanınan ve kabul gören bağımsız akreditasyon kuruluşu Joint Commission International (JCI) tarafından verilen uluslararası kalite sertifikasını almaya hak kazandı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Süleyman Alper İnceöz, sağlıkta hizmet kalitelerini JCI kalite sertifikasıyla tescillemiş olduklarını bildirdi.

İnceöz, uluslararası alanda kabul gören ve prestijli bağımsız akreditasyon kuruluşlardan olan JCI'nın, sadece belirlenen kalite standartlarına uygun çalışan hastaneleri akredite ettiğini belirterek, "İstanbul hastanemizin söz konusu akreditasyon sertifikasını almış olması şirketimizin ve ülkemizin sağlık alanında yakaladığı kaliteyi de göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık hizmeti sunumunda kalite standartlarını her zaman üst seviyede tutmaya çalıştıklarını aktaran İnceöz, söz konusu akreditasyon ile hasta ve çalışan güvenliğinde uluslararası standartlara ulaştıklarının belgelendiğini dile getirdi.

Tüm süreçler değerlendirildi

Lokman Hekim İstanbul Hastanesi Genel Müdürü Dr. İlker Yılmaz da ABD merkezli ve bağımsız bir denetim kuruluşu olarak faaliyet gösteren, dünya çapında kalite ve hasta güvenliği konusundaki en iyi uygulamaları belirleyen, ölçen ve uluslararası çapta hizmet veren sağlık kuruluşlarının bu uygulamalar çerçevesindeki performansını değerlendiren JCI tarafından, hastanede günlerce süren denetimler yapıldığını anlattı.

Söz konusu kalite akreditasyon belgesinin küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul gördüğünü vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uluslararası geçerliliği olan akreditasyonun sorumluluğuyla, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kaliteden taviz vermeden çok daha iyi sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Değerlendirildiğimiz tüm standartları eksiksiz karşılamış olmamızı, kalite yolculuğundaki vizyonumuzun önemli bir göstergesi, bu yönde yapmakta olduğumuz çalışmalarımızdaki başarımızın bir tescili, aynı zamanda ülkemiz adına da bir kazanım olarak görüyoruz."