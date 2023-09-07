Libya'da İş Kazası Sonucu Ampute Olan Elektrik Formeni Türk Hastanesi'ne Gönderilmedi

Libya'da çalışmak üzere giden Erdinç Öztürk'ün sağ bacağı iş kazası sonucu ampute edildi. Eşi, şirketin Türk Hastanesi'ne götürmeyi reddettiğini ve eşinin tedavisinin tamamlanmadan taburcu edildiğini belirtti.

Libya'daki bir inşaat firmasında çalışmak üzere 16 Nisan'da bu ülkeye giden elektrik formeni Erdinç Öztürk'ün sağ bacağı, 21 Haziran'da geçirdiği iş kazası sonucu ampute edildi.

AA muhabirine konuşan Erdinç Öztürk'ün eşi Özlem Öztürk, kocasının sağ bacağının ampute edildiğini, sol kolunun felç olduğunu ve ölüm tehlikesi yaşadığını belirtti.

Bütün bu yaşananlardan Libyalı inşaat şirketini sorumlu tutan Öztürk, kazanın ardından eşinin Libya'daki Türk Hastanesi'ne götürülmesini istediğini ancak şirketin bu talebini reddettiğini ifade etti.

"Tedavisi tamamlanmadan taburcu edildi"

Öztürk, eşinin kaldırıldığı yerel Al Hayat Hastanesi'nde 2 günlük müşahedenin ardından "tedavisi henüz tamamlanmamasına rağmen zorla taburcu edildiğini, evde yalnız ve aç bırakıldığını" söyledi.

Eşinin Türkiye'ye dönmek istemesine rağmen pasaportunun elinden alınarak "rehin tutulduğunu" dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"6 Ağustos tarihinde bilet alındı. 3 bin 500 ABD doları hak ediş ücretinin 2 bin 300 dolarını hastane ve uçak masrafı denilerek elinden aldılar. Hasta olmasına rağmen yalnız başına taksiye konularak 15 dakikalık havalimanı yerine, 4 saatlik mesafedeki havalimanına gönderildi. Uçağa bineceği sırada firmanın çıkış vizesi almaması nedeniyle Libya dışına çıkması engellendi."

"Sağlık Bakanlığı hemen Türk Hastanesi ile iletişime geçerek bize çok yardımcı oldu"

Eşinin sağlık durumu kötü olduğu için Türk Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından acil yardım talebinde bulunduğunu ifade eden Öztürk, "Sağlık Bakanlığı hemen Türk Hastanesi ile iletişime geçerek bize çok yardımcı oldu." dedi.

"Misrata'daki Türk Hastanesi Başhekimi, eşime ulaşarak ambulansla getirilmesini talep etmiş. Eğer ulaşılmasa 2 saatlik ömrünün bile kalmadığı belirtilmiş." diyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk tedavisini yapan Al Hayat Hastanesi, kaza anında karın bölgesinden darbe aldığını, midesinin delindiğini, dalağının hasar gördüğünü fark etmediği için, karın içinde sıvı birikmesi sonucu iltihabın bütün bağırsakları sardığı tespit edildi. Bu durum tarafıma bildirildi. Türk Hastanesi'nde yapılan ilk ameliyatta laparoskopi ile bağırsaklar yıkanarak temizlendi."

"Tedavisinin aynı hastanede devam etmesini istiyorum"

Öztürk, Sağlık Bakanlığının girişimi neticesinde eşinin tedaviye alındığı Türk Hastanesi'nde 19 Ağustos'ta entübe edildiğini, yapılan ikinci açık ameliyatta mide ve dalağının onarıldığını kaydetti.

23 Ağustos'ta ise eşinin sağ bacağının, dizden beş parmak yukarıdan ampute edildiğini aktaran Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"2 Eylül tarihi itibarıyla beyin damarlarından birinde 3 santimetre daralma olduğu için sol kolu şu an için felç olmuş durumdadır. Tedavisinin aynı hastanede devam etmesini istiyorum. İlgilenen doktorlara çok teşekkür ediyorum, devletimizin yardımlarını bekliyorum."