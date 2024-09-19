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Lenfoma Belirtilerine Dikkat: Erken Tanı Hayat Kurtarır

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Dr. İsmet Anıl Berk, lenfoma belirtilerinin ateş, kilo kaybı ve gece terlemeleri olduğunu belirterek, bu tür semptomlar yaşayanların acilen doktora başvurması gerektiğini vurguladı. Lenfoma, 40 yaşından sonra en yaygın görülen kanser türleri arasında yer alıyor.

Ateş, kilo kaybı ve gece terlemeleri lenfoma olabilir

Dr. İsmet Anıl Berk: "Lenfoma, sık görülen kanser türüdür"

KIRŞEHİR - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Anıl Berk, 40 yaşından sonra en çok görülen kanser türünün lenfoma olduğunu açıklayarak ateş, kilo kaybı ve gece terlemeleri olanların erken tanı için hekime başvurmasını istedi.

Lenfoma'nın insan vücudunda yavaş ilerlediğini söyleyen Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzman Dr. Anıl Berk, "Lenfoma vücudumuzu ateşli hastalıklara karşı koruyan kan hücreli olan lenfositlerin anormal şekilde çoğalması ve büyümesiyle oluşan bir çeşit kanser türüdür" dedi.

Lenfoma'nın sıklıkla lenf bezlerinde görüldüğünü söyleyen Dr. Anıl Berk, hastalığın insan vücüdunda ağrısız şekilde ilerlediğini belirtti. Dr. Anıl Berk, "Dalak, Mide, Deri ve Kemik İliğinde sıklıkla görülebilir. Lenfoma; 2 türe sahiptir. Ağresif Lenfoma ve iyi huylu Lenfoma olarak adlandırılır. 40 Yaşından sonra artış gösteren bir kanser türü olsada Lenfoma her yaşta görülebilir" diye konuştu.

Lenfoma belirtileri gören insanların vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaları gerektiğini ifade eden Dr. Anıl Berk, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Genellikle hasta hekime başvurduğunda boyun, koltuk altı ve kasıklarda ağrısız şişlik olduğunu söyler. Lenfoma belirtilerinde hekimlerin B Semptomlar dediği; Ateş, kilo kaybı ve çamaşır değiştirecek kadar terleme çok önemlidir ve kötü gidişe delalet edebilir. Lenfomaya karşı uyanık olmalı ve belirtilerden birkaçı dahi görülse erken tanı için acilen hekime başvurulması gerekir.

Lenfoma Belirtilerine Dikkat: Erken Tanı Hayat Kurtarır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Sağlık

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