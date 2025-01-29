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Lay's toplatılıyor mu? Lay's cips neden toplatılıyor?

Lay's toplatılıyor mu? Lay's cips neden toplatılıyor?
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Atıştırmalık dünyasının en popüler markalarından biri olan Lay's'in patates cipsleri, ciddi bir geri çağırma sürecine dahil edildi. Lay's toplatılıyor mu? Lay's cips neden toplatılıyor?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ( Fda ), Lay's marka cipslerde etikette belirtilmeyen süt bileşeninin bulunması nedeniyle en yüksek risk seviyesi olan 'Sınıf I' kategorisinde alarm verdi. Söz konusu kategori, markanın ürünlerinin 'hayati tehlike' yaratabilecek alerjik reaksiyonlara yol açabileceği anlamına geliyor. Lay's toplatılıyor mu? Lay's cips neden toplatılıyor?

GERİ ÇAĞIRMANIN KAPSAMI

13 Aralık 2024'te başlayan geri çağırma sürecinde ilk olarak Lay's'in çatı şirketi Frito-Lay, Oregon ve Washington eyaletlerinde satışa sunulan 6 binden fazla cips paketinde süt bileşeni belirlendiğini açıkladı. Süt alerjisi olan insanlarda ciddi sağlık riskleri doğuran bu hata sonrasında FDA, 27 Ocak 2025'te geri çağırmayı 'Sınıf I' seviyesine yükseltti. Karar, sadece bir uyarı niteliğini taşımakla kalmıyor ve aynı zamanda gıda güvenliğinin ne denli önemli olduğunu da hatırlatıyor.

RİSKLİ ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

FDA tarafından tüketicilere 11 Şubat 2025 son kullanma tarihine sahip ve "6463307xx" ya da "6462307xx" üretim kodlarını barındıran ürünleri satın almamaları uyarısında bulundu. FDA, riskli ürünlerin piyasadan tamamen toplanılması için sürecin hızla sürdürüldüğünü kaydetti.

FRİTO-LAY'DEN AÇIKLAMA

Gelişmenin ardından bir açıklama yapana Lays'in çatı şirketi Frito-Lay, toplatılma kararı alınan ürünlere ilişkin şu ana kadar herhangi bir alerjik reaksiyon şikayeti almadıklarını duyurdu. Fakat, olası sağlık risklerine karşı ürünlerin tedbir amacıyla geri çağrıldığı belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Sağlık
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