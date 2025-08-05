Kütahya Şehir Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası Etkinlikleri

Kütahya Şehir Hastanesinde "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Dünya Emzirme Haftası kapsamında toplumda farkındalık yaratmak ve emzirmenin önemine vurgu yapmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Kütahya Şehir Hastanesi, bilgilendirme stantları açtı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yıldız, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, annelere ve anne adaylarına her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Emzire Haftası'nı, emzirmenin önemini anne çocuk çiftine aktarabilmek adına önemsediklerini anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Biz hastane olarak gebelik döneminden önce anne ve baba adaylarına bir çocuk yapmaya karar verdikleri andan itibaren anne sütünün önemi anlatmaya gayret ediyoruz. Sonrasında da hastanemizde bulunan gebe okullarımızda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bebek dünyaya geldikten sonra da emzirmenin önemini anlatıp sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Açtığımız stantlarımızda da bunun önemini anlatıyoruz."

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün ise hastanede gebe okulu ve emzirme ile ilgili gerekli tüm çalışmaların uzman ekiplerce yapıldığını aktararak, "Hastanemizde dışarıdan gelen vatandaşlarımız, annelerimiz için emzirme odalarımız mevcut. Bunların yanında hastane personelimiz için bir emzirme odasını açtık. Personellerimiz artık huzur ve güven içinde süt sağımlarını yapabilecekleri, bebeklerini emzirebilecekleri bir alana kavuşmuş olduk." dedi.

Emzirme Danışman Sorumlu Ebe Semiha Muş da hafta dolayısıyla açtıkları stantlarda emzirme farkındalığını artırmaya çalıştıklarını, anne veya anne adaylarından gelen soruları memnuniyetle yanıtladıklarını söyledi.