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Kütahya Şehir Hastanesi hekimleri sigara bırakma çalışmalarıyla teşekkür belgesi aldı

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Kütahya Şehir Hastanesi hekimleri sigara bırakma çalışmalarıyla teşekkür belgesi aldı
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Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Dumansız Türkiye kapsamında sigara bırakma başvurularını artıran hekimlere teşekkür belgesi verdi. Uzm. Dr. Zehra Koçyiğit Bulca ile Türkiye'de bir ilk olan Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Durmaz belge aldı.

Kütahya Şehir Hastanesi hekimleri, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların artırılması ve sigarayı bırakma oranlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığının "Dumansız Türkiye" vizyonu kapsamında Kütahya genelinde en çok sigara bırakma poliklinik başvurusu alan ve sigarayı bırakma oranlarının iyileştirilmesine katkı sağlayan hekimlere teşekkür belgesi takdim edildi. Kütahya Şehir Hastanesinde görev yapan Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Uzm. Dr. Zehra Koçyiğit Bulca ile Türkiye'de bir ilk olan Adolesan (Ergen) Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Durmaz, teşekkür belgesi almaya hak kazandı. Teşekkür belgeleri, Kütahya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sarper Şahin tarafından hekimlere takdim edildi.

Kütahya Şehir Hastanesinde yürütülen sigara bırakma çalışmaları, özellikle genç kuşakların tütün ve tütün ürünlerinden uzak tutulması açısından önem taşıyor.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği, 12-18 yaş grubundaki gençlerin sigara bağımlılığından korunması ve sigarayı bırakma süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hizmet veriyor.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, toplum sağlığının korunması ve tütünle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekilerek, teşekkür belgesi alan hekimler tebrik edildi.

Açıklamada, Kütahya Şehir Hastanesi yönetimi ve ödül alan hekimlerin başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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