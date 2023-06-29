Kuş Gribine Karşı Koruyan Gen Keşfedildi

Glasgow Üniversitesi'nden dün yapılan açıklamada, uluslararası bilim insanlarından oluşan ekip tarafından solunum yollarında bulunan BTN3A3 adlı genin, kuş gribine karşı önemli bir savunma olduğu belirtildi. Açıklamada "Çalışma ekibi, bir dizi kapsamlı testle virüsün çoğu türünün BTN3A3 geninin savunmasını aşamadığı için bu genin, insanları kuş gribine karşı korumak için hayati önem taşıdığını ortaya koydu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık