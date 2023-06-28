Kurban Kesimi Sırasında Yaralananlar Hastanelere Başvurdu

YOZGAT'ta, kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralananlar hastanelere başvurdu. Kentte bayram namazının ardından belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde vatandaşlar kurbanlarını kesti. Kesim sırasında pek çok kişi bıçakla yaralandı. Sabah saatlerinden itibaren hastanelerin acil servislerine el, kol ve bacaklarından bıçak yarası alanlar gelmeye başladı. Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servisine öğle saatlerine kadar 20 kişi başvurdu. Vatandaşlar, tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.