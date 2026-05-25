Haberler

Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda beslenme önerileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda sindirim sorunu olanların eti birkaç gün bekletip tüketmesi, kolesterol ve kalp hastalarının ise sakatattan kaçınması gerektiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, "Sindirim problemi yaşayan ve mide, bağırsak hastalığı bulunan kişiler, kurban etini hemen tüketmemeli, eti buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgara yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Kolesterol hastaları ve kalp damar hastalığı riski taşıyan kişiler ise sakatat tüketiminden özellikle kaçınmalıdır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kurban Bayramı'nda beslenme alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi, yeterli ve dengeli beslenme davranışının sürdürülmesi büyük önem taşır. Bayram süresince kronik hastalar kadar sağlıklı kişiler de yiyecek seçimine ve porsiyon kontrolüne dikkat etmelidir. Bayram sabahı kahvaltı öğününün atlanmaması, süt ve süt ürünleri ile tam tahıllı ekmeklerden oluşan besinlerin dengeli şekilde alınması gereklidir. Etlerin tek başına değil, sebzelerle birlikte pişirilmesi ya da salata ile tüketilmesi daha sağlıklı bir yöntemdir. Kurban Bayramı'nda kırmızı et ile birlikte tatlı ve hamur işlerinin de tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Sağlıklı beslenme rutinine ek olarak gün içinde yeterli miktarda su içmeye ve en az 30 dakikalık yürüyüşler yapmaya da özen gösterilmelidir" denildi.

'UYGUN KESİM VE SAKLANMA KOŞULLARI SAĞLANMALI'

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertliğin hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açabildiği belirtilerek, "Bu nedenle özellikle sindirim problemi yaşayan ve mide, bağırsak hastalığı bulunan kişiler, kurban etini hemen tüketmemeli, eti buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgara yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Kolesterol hastaları ve kalp damar hastalığı riski taşıyan kişiler ise sakatat tüketiminden özellikle kaçınmalıdır. Kurbanlığın uygun kesim şartlarının sağlanması sağlık açısından önem taşımaktadır. Hayvanların kesim süreçlerinde hijyen kuralları ihmal edilmemeli, etler çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmemeli, et doğranan bıçak ve yüzeylerle farklı gıdalar temas etmemeli, et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında ise çiğ sebze, meyve, ekmek veya başka gıdalar doğranmamalıdır. Kesilen etler çok büyük parçalar halinde değil, küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında ya da derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler kolay bozulabilen riskli besinler olduğundan, dondurulduktan sonra çözdürülüp yeniden dondurulmamalı; çözünen etler hemen pişirilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Dursun Özbek'ten 'Icardi’yi bize verme şansınız var mı?'sorusuna güldüren yanıt

"Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Canın sağolsun Zeynep! Bu kez olmadı

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden avukatı duyurdu! Bazı CHP'li vekillere ihraç geliyor

Evinde ziyaret eden avukatı duyurdu! Kılıçdaroğlu harekete geçiyor
İstanbul'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu azaldı

9 günlük bayram tatili başladı! İstanbul'da yollar boş kaldı