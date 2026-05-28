Haberler

Kurban etinde doğru saklama sağlıklı tüketim için önemli

Kurban etinde doğru saklama sağlıklı tüketim için önemli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı sonrası etlerin sağlıklı saklanması için kesimden hemen sonra soğutma sürecine başlanması gerekiyor. Etler 7 derecede, sakatatlar 3 derecede korunmalı; uygun paketlenen etler buzlukta 1 ay, şoklanmış halde 6 ay muhafaza edilebiliyor.

Kurban Bayramı sonrası etlerin sağlıklı şekilde saklanması ve güvenle tüketilebilmesi için kesimin ardından soğutma sürecine vakit kaybetmeden başlanması önem taşıyor.

Kurban etinin hem lezzetini koruması hem de sağlık açısından risk oluşturmaması için dinlendirilmesi, hijyenik şartlarda muhafaza edilmesi ve uygun sıcaklıkta saklanması öneriliyor. Etlerin 7 derecede, sakatatların ise 3 derecede korunması gerekiyor.

Taze etler buzdolabında yaklaşık 1 hafta tazeliğini koruyabiliyor. Uygun şekilde paketlenen etler buzlukta 1 ay, şoklanarak eksi 18 derecede ise 6 aya kadar muhafaza edilebiliyor.

Kavurma yöntemiyle hazırlanan etlerde, uygun koşullar sağlandığında yaklaşık 1 yıl raf ömrü elde edilebiliyor.

Sakatat ve temizlik konusunda da dikkatli hareket edilmesi gerekiyor. İşkembe ve bağırsakların çok iyi temizlenmesi, temizlik sırasında sağlığa zararlı kimyasal maddelerden uzak durulması önem taşıyor. Hızlı bozulabilen sakatatların kısa sürede tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Etlerin çok uzun süre bekletilmesi ise bozulma, besin değeri kaybı ve lezzet kaybına neden olabiliyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk ziyaret
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

Dernek açıklama yaptı, CHP'den gelecek parayı kabul etmeyecekler
İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin

İsrail o kenti vurmaya hazırlanıyor: Evlerinizi bir an önce terk edin
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi