Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme Uyarısı

Yenimahalle Belediyesi'nin kurum doktoru Serdal Taş, Kurban Bayramı öncesi aşırı et ve şeker tüketimi konusunda vatandaşları uyardı.

Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Yenimahalle Belediyesi doktoru Taş, dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu. Taş, şunları kaydetti:

"Alınması gerekenden daha fazla doymuş yağ; kolesterol, kalp damar hastaları, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastaları için risk oluşturur. Hayvansal kaynaklı proteinlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri fazla olduğu için dozunda tüketilmesi gerekiyor. Aksi takdirde hastalıklara davetiye çıkarmış oluyoruz. Bu yüzden kurban etini tüketirken et tüketimiyle birlikte sebze tüketiminin de artırılması gerekir. Günde en az 3-3,5 litre su tüketilmelidir. Aşırı et ve şekerleme tüketimi; mide, kalp ve bağırsak sisteminde çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Etlerin tamamı hemen tüketilemeyeceğinden saklama koşullarına mutlaka dikkat edilmelidir. Buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş eti tüketmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur, hazımsızlık yapabilir. Şekerli ve şerbetli ürünler yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Şekerli ve şerbetli ürünlerin tüketilmesi kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olabileceği için ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Bu yüzden şerbetli tatlılar ve çikolataların yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir."