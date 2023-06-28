Kurban Bayramı'nda Kütahya'da 47 kişi yaralandı

Kütahya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında kendini yaralayan 47 kişi hastaneye başvurdu. Ayrıca bir kişinin büyükbaş hayvanın savurması sonucu sağ bacağı kırıldı.

KÜTAHYA'da kesmek istediği büyükbaş hayvanın savurduğu İbrahim Kara'nın sağ bacağı kırıldı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmek isterken el kol ve bacağından yaralanan 47 kişi ise hastaneye başvurdu.

Kütahya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, hastaneler acemi kasaplarla doldu. Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayanlar, soluğu acil servislerde aldı. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 47 kişi parmak, el, kol ve bacaklarından yaralandı. Kurban kesmek isteyen İbrahim Kara'nın ise büyükbaş hayvanın savurması sonucu sağ bacağı kırıldı. Yakınlarının hastaneye getirdiği Kara, tedaviye alındı.