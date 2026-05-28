İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 869 Kişi Yaralandı

İstanbul İl Sağlık Müdürü, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban kesimine bağlı yaralanan 869 kişinin hastanelere başvurduğunu duyurdu.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sanal medya hesabından Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban kesimine bağlı yaralanan 869 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Güner, "Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul genelinde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 869 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın benzer yaralanmalarla karşı karşıya kalmamaları adına kurban kesim işlemlerinin ehil kişiler tarafından ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

