Kronik Hastalığı Olanlar İçin Grip Aşısı Önemli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Bilge, kronik hastalığı olanların grip aşısını ihmal etmemesi gerektiğini bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Bilge, gribin genelde kış aylarında görülmesi nedeniyle "mevsimsel" olarak adlandırıldığını ifade etti.

Gribin semptomları çabuk ortaya çıkan, bulaşıcılığı önlenemeyen bir hastalık olduğunu vurgulayan Bilge, şunları kaydetti:

"Diyabet, kalp hastalığı veya akciğer kanseri gibi kronik bir hastalıkla yaşamak, bağışıklık sisteminin griple savaşmasını zorlaştırır. Grip aşısı yaptıran kişilerin gribe yakalanma riski daha düşük, hastalığı hafif atlatma ihtimali daha yüksektir. Grip aşınızı grip oranları artmadan önce sonbaharda veya kışın başlarında yaptırmanız en iyisidir. Her yıl buna ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Bu nedenle geçen yıl korumanız olduğu için korunduğunuzu varsaymayın. 65 yaş üzeri kişiler, kronik hastalığı olanlar, sağlık koşulları açısından risk grubunda bulunanlar grip aşılarını ücretsiz yaptırabilir."