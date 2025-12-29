Kornea nakli yapılan amca-yeğen: Hiç görmediğimizin farkına vardık

İZMİR'de yaşayan Yasin Hasateş (51) ve yeğeni Mine Kuşan (43) genetik olarak görülen Kornea Maküler Distrofisi (korneada lekelenme) tanısının ardından İzmir Şehir Hastanesi'ndeki göz hastalıkları hekimi Doç. Dr. Bora Yüksel'in yaptığı kornea nakli ile sağlığına kavuştu. Ailelerinden 15 kişinin kornea nakli olduğunu belirten Yasin Hasateş, "Ameliyattan sonra hiç görmediğimin farkına vardım, renklerin daha parlak olduğunu anladım" dedi.

Kalıtımsal olarak aktarılan ve zamanla ilerleyen, her iki gözü de etkileyen Kornea Maküler Distrofisi hastası amca-yeğen, kornea nakli sayesinde görme yetisine kavuştu. İzmir'de gümüş takı toptancılığı yapan Yasin Hasateş, takı tasarımı ile uğraşırken görme şikayetlerinin başladığını belirtip akrabalarından birinin daha önce kornea nakli olduğunu söyledi. Daha önce bu hastalığı bilmediğini anlatan Hasateş, "Bir yeğenim daha önce ameliyat olmuştu. O zaman genetik olduğunu öğrenmiştim. Sülalemiz içinden 15 kişi bu ameliyatı oldu. Tüm ameliyatlar başarılı geçti" dedi.

Kendisinin de ilk ameliyatını sağ gözünden 2012 yılında olduğunu anlatan Hasateş, "Zamanla gözlük numaralarınız büyüyor. Gözlük alabilir miyim, diye 2011'de Dr. Bora Yüksel'e geldim ama hastaymışım. Ameliyattan sonra hiç görmediğimin farkına vardım. Bildiğiniz şans eseri yaşamışım. Ameliyattan sonra renklerin daha parlak olduğunu anladım. Şu an görme sıkıntısı yaşamıyorum. Yazıları çok rahat okuyabiliyorum. İşlemin ardından ilk 3 ay çok dikkat ettim" diye konuştu.

'BİRLİKTE ORGAN BAĞIŞI YAPTIĞIM ARKADAŞIMIN GÖZÜ BANA NASİP OLDU'

İzmir'de Türkiye Motosiklet Pist şampiyonalarına katıldığını da anlatan Yasin Hasateş, organ nakli konusunda çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"İlk ameliyattan önce Atilla Gülay diye bir arkadaşım vardı. Onunla beraber organ bağışında bulunmuştum. Bir kazada Atilla'yı kaybettik, onun korneası bana nasip oldu. Atilla'nın gözüyle gördüm. Organ bağışında herkes bulunsun. Öldükten sonra da amel defteriniz kapanmıyor. Ben bağışçılarıma hala dua ediyorum."

'ORGANINIZ BİR BEDENDE YAŞAYACAK'

Doç. Dr. Bora Yüksel'in aile doktorları olduğunu dile getiren Mine Kuşan (43) da şikayetlerinin 27 yıl önce başladığını belirterek, "Ben de ameliyattan önce görmüyormuşum. Görmediğimi ameliyattan sonra anladım. Şikayetlerim 17 yaşında başladı. Ama 20'li yaşlara geldiğimde hızlı ilerledi. 27 yaşında ilk ameliyatımı oldum. 2,5 yıl sonra diğer gözümden nakil oldum. İlk naklim için 7 ay beklemiştim. İkinci gözüm için kornea, doktorum karar verdikten sonra birkaç ay içinde bulundu. Çok uzun süre beklemedim" ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi Kuşan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kesinlikle organ bağışı yapılmasını istiyorum. Kendim nakil olduktan sonra bunun ne kadar önemli olduğunu anladım ve tüm organlarımı bağışladım. Başına gelmeyen bilemiyor. Organınız toprakta çürüyeceğine bir bedende yaşayacak. Bu hastalık hem anne hem baba tarafımda var. Sürekli çocuklarımı kontrole getiriyorum. Genetik olduğu için ister istemez bir korkum oluyor. Çok şükür onlarda bir şey yok."

'YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE BAŞARIMIZ VAR'

Göz Hastalıkları hekimi Doç. Dr. Bora Yüksel, uzun yıllar önce Yasin Hasateş'in annesine aynı ameliyatı yaptığını ve kendisinin 100 yaşındayken gözleri sağlıklı görür şekilde hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu sülaleden 10 kişinin ameliyatını ben gerçekleştirdim. Korneada lekelenme ergenlik çağında ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş ilerliyor. Görme iyice bozulduğunda nakil tek çözüm oluyor. Şehir Hastanesi'nde 2024 yılında göz bankasını açtık. O günden bu yana 200'den fazla hastamıza nakil yaptık. Daha önce Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz bankası vardı. Ben uzun yıllardır bu konuyla ilgilendiğim için 2 binden fazla hastamıza nakil yaptım" ifadelerini kullandı.

Nakilden sonra bakımın da çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Yüksel, şunları anlattı:

"Bir yıl boyunca sık sık kontrole geliyorlar. Daha sonra dikişlerini alıyoruz ve normal yaşantılarına devam ediyorlar. Yabancı bir doku olduğu için uyum ya da astigmat sorunu yaşanabiliyor. Ama genelde yüzde 90'ın üzerinde başarımız var. 5-6 yıl sonra tekrarlama olabiliyor. Yeni takılan kornea üzerinde de o lekeler oluşabilir. O zaman tekrar nakil gerekebilir. Yaşamı boyunca her 10 yılda bir nakil gerekebiliyor. Bu hastalık ailesel ama kaza sonucu olanlar da var. Başka tip kalıtsal hastalıklar var. Asit kaçması ve çeşitli trafik kazaları nedeniyle lekeler kalabiliyor. Kornea nakli tek çözüm haline geldiğinde işlemi yapıyoruz. Tabakalara ayrıştırarak sadece ön ya da arka tabakanın naklini yapabiliyoruz. Dikişsiz nakil denilen işlem Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri olarak hastanemizde gerçekleştiriliyor."

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR, DHA)