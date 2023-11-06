Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Yukarı Hereke Mahallesine yeni bir aile sağlığı merkezi inşa ediyor. Merkezde 5 muayene odası, aile planlama gebe izleme odası, tıbbi müdahale odası, aşı bebek odası ve bekleme alanı bulunacak.

Körfez Yukarı Hereke'ye aile merkezi inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir aile sağlığı merkezi kazandırıyor. Körfez Yukarı Hereke Mahallesine inşa edilen aile sağlığı merkezinde çalışmalar devam ediyor. 262 metrekare prefabrik olarak projelendirilen aile sağlığı merkezinde 5 muayene odası, aile planlama gebe izleme odası, tıbbi müdahale odası, aşı bebek odası ve bekleme alanı yer alacak. - KOCAELİ