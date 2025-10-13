Haberler

Körfez Devlet Hastanesi'nde 'Gebe Okulu' Hizmeti Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Devlet Hastanesi, gebelik ve lohusalık dönemi için 'Gebe Okulu'nu hizmete açtı. Eğitimler, anne ve baba adaylarına doğum süreci ile ilgili doğru bilgiler sunmayı hedefliyor.

Körfez Devlet Hastanesi'nde gebelik ve lohusalık dönemindeki kadınlara yönelik "Gebe Okulu" hizmete girdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, anne adaylarının gebelik sürecinden doğum sonrası döneme kadar doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla kurulan merkezde, gebelikte sağlıklı beslenmeden doğuma hazırlık eğitimlerine, lohusalık dönemi desteğinden bebek bakımı ve emzirmeye kadar geniş kapsamlı eğitimler veriliyor.

Hastane bünyesindeki Gebe Okulu, anne adaylarının yanı sıra baba adaylarının da katılımına açık. Eğitimlerde ailelerin doğum süreciyle ilgili bilinçlenmesi, rahat ve sağlıklı bir doğum deneyimi yaşamaları hedefleniyor.

Katılımcılara kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ebe, fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde danışmanlık sağlanıyor. Eğitimi tamamlayan anne adaylarına katılım belgesi veriliyor.

Başvurular, Körfez Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nden ya da hastanenin santral numarası üzerinden yapılabiliyor.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Sağlık
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Halk Ekmek skandalı daha! Ekmekten çıkanlar anneyi sütten kesti

Halk Ekmek skandalı büyüyor! İçinden çıkanlar anneyi sütten kesti
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.