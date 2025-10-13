Körfez Devlet Hastanesi'nde 'Gebe Okulu' Hizmeti Başladı

Körfez Devlet Hastanesi'nde gebelik ve lohusalık dönemindeki kadınlara yönelik "Gebe Okulu" hizmete girdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, anne adaylarının gebelik sürecinden doğum sonrası döneme kadar doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla kurulan merkezde, gebelikte sağlıklı beslenmeden doğuma hazırlık eğitimlerine, lohusalık dönemi desteğinden bebek bakımı ve emzirmeye kadar geniş kapsamlı eğitimler veriliyor.

Hastane bünyesindeki Gebe Okulu, anne adaylarının yanı sıra baba adaylarının da katılımına açık. Eğitimlerde ailelerin doğum süreciyle ilgili bilinçlenmesi, rahat ve sağlıklı bir doğum deneyimi yaşamaları hedefleniyor.

Katılımcılara kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ebe, fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde danışmanlık sağlanıyor. Eğitimi tamamlayan anne adaylarına katılım belgesi veriliyor.

Başvurular, Körfez Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nden ya da hastanenin santral numarası üzerinden yapılabiliyor.