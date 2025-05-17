Koray Koçhan: Bağırsak sağlığı bağışıklığın anahtarıdır, beslenme biçimi her şeyi etkiler

Koray Koçhan: Bağırsak sağlığı bağışıklığın anahtarıdır, beslenme biçimi her şeyi etkiler
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Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Koray Koçhan, İyileşme Burada Başlar programında Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Bağırsak sağlığının bağışıklık sistemiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Koçhan, Akdeniz tipi ve lifli beslenmenin önemini vurguladı: "Bağırsak sağlığımızı korumak istiyorsak işlenmiş gıdalardan uzak durmalıyız."

Haberler.com ekranlarında yayınlanan İyileşme Burada Başlar programında gastroenteroloji uzmanı Dr. Koray Koçhan, sindirim sistemi sağlığı, kronik bağırsak hastalıkları, gaz ve şişkinlik şikayetleri gibi konularda önemli bilgiler verdi. Koçhan, "İyi bakteriler en çok bitkisel ağırlıklı beslenenlerde görülüyor" dedi.

"BAĞIRSAKLARIMIZ, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN MERKEZİDİR"

Dr. Koçhan, bağırsakların yalnızca sindirim için değil, genel sağlık için de kritik bir rol oynadığını belirtti. "Bağışıklık sistemi hücrelerinin büyük bir kısmı bağırsaklarda bulunur" diyen Koçhan, bu hücrelerin bazı durumlarda vücuda zarar verdiğini ve sedef, egzama gibi cilt hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olabileceğini vurguladı.

"KRONİK İSHAL VE KARIN AĞRISI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

İshal ve karın ağrısının süresi ve şiddetinin önemine dikkat çeken Koçhan, "Eğer ishal günde 3 veya üzeriyse ve 2 haftadan uzun sürüyorsa, kronik ishaldir; tetkik edilmesi gerekir" dedi. Sürekli tekrarlayan karın ağrısı ya da kanlı ishal şikayetlerinin de altta yatan ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini söyledi. Özellikle uzun süreli ülseratif kolitin kolon kanseri riskini artırabileceğini belirtti.

"AKDENİZ TİPİ BESLENME VE LİFLİ GIDALAR KORUYUCU"

Beslenme alışkanlıklarının sindirim sağlığı üzerindeki etkisine değinen Koçhan, "Akdeniz tipi bitkisel ağırlıklı beslenen kişilerin bağırsakları iyi durumdadır" dedi. Gaz ve şişkinlik şikayetleriyle gelen hastalara zaman zaman glutensiz diyet önerdiklerini söyleyen uzman, "İşlenmiş ve paketli gıdalarla beslenenlerde bu hastalıkların görülme oranı çok daha yüksek" diye konuştu.

Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
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