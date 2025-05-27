Konya'da Yeni Bir Anason Türü Keşfedildi: 'Can Anasonu'

Konya'da Yeni Bir Anason Türü Keşfedildi: 'Can Anasonu'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Hadim ilçesinde emekli Prof. Dr. Ahmet Duran tarafından keşfedilen yeni anason türü 'Pimpinella husnucan-baseri', nesli tehdit altında olan endemik bir bitki olarak dikkat çekiyor. Bitki, eczacı Prof. Dr. Hüsnü Can Başer'in ismiyle anılacak ve ilaç ham maddesi özellikleri üzerinde araştırmalar yapılacak.

KONYA'nın Hadim ilçesindeki Orta Toroslarda maydonozgiller (Pimpinella anisum) familyasından yeni bir anason türü olan 'Pimpinella husnucan-baseri (Apiaceae) keşfedildi. Keşfi yapan Prof. Dr. Ahmet Duran, "Bitkinin yetişme ortamı, yerleşim yerleri ve tarım alanlarınca kuşatılmış durumda ve nesli yüksek tehdit altındadır. Ülkemizin öncelikli korunması gereken türlerinden birisidir" dedi.

Hadim ilçesinde keşfedilen ve nesli yüksek tehdit altında olan endemik yeni bir anason türü, bilim dünyasına tanıtıldı. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Ahmet Duran tarafından keşfedilen endemik bitkiyle ilgili makale, uluslararası bilim dergisi Phytotaxa'da yayımlandı. Prof. Dr. Duran, maydonozgiller (Pimpinella anisum) familyasından yeni bir anason türü olan 'Pimpinella husnucan-baseri'ye (Apiaceae) eczacı Prof. Dr. Hüsnü Can Başer'in ismini verdi.

'İLAÇ HAM MADDESİ ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRILACAK'

Yurt içi ve yurt dışındaki meslektaşlarıyla kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda yeni türü bilim dünyasına kazandırıldığını söyleyen Prof. Dr. Duran, "Türkçe 'Can anasonu' olarak adlandırılan bitkinin bilimsel adı 'Pimpinella husnucan-baseri'. Yeni anason türüne, ülkemizin ve dünyanın önemli bilim insanlarından eczacı Prof. Dr. Hüsnü Can Başer hocamızın adı verildi. Bu yeni tür, Konya'nın Hadim ilçesinin Korualan-Dedemli mahalleleri arasında, dar bir alanda yetişir. Bitkinin yetişme ortamı, yerleşim yerleri ve tarım alanlarınca kuşatılmış durumda ve nesli yüksek tehdit altındadır. Ülkemizin öncelikli korunması gereken türlerinden birisidir. Bundan sonraki süreçte bu bitkinin ilaç ham madde özellikleri araştırılacaktır. 'Can anasonu' bitkisinin bilim dünyasına, Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nde tanıtılması çok anlamlı olmuştur. Ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun. Can anasonu bitkisi, uluslararası Phytotaxa Dergisi'nde basılmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Anayasa Mahkemesi'nin 3600 ek gösterge kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kamyona çarpan otobüs küle döndü! 19 kişi feci şekilde can verdi
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket

4-2'lik yenilgi sonrası futbolculardan flaş hareket
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu

Her yerde aranıyordu! Ormanda cansız bedeni bulundu
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.