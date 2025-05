Konya'da Yeni Bir Anason Türü Keşfedildi: 'Can Anasonu'

KONYA'nın Hadim ilçesindeki Orta Toroslarda maydonozgiller (Pimpinella anisum) familyasından yeni bir anason türü olan 'Pimpinella husnucan-baseri (Apiaceae) keşfedildi. Keşfi yapan Prof. Dr. Ahmet Duran, "Bitkinin yetişme ortamı, yerleşim yerleri ve tarım alanlarınca kuşatılmış durumda ve nesli yüksek tehdit altındadır. Ülkemizin öncelikli korunması gereken türlerinden birisidir" dedi.

Hadim ilçesinde keşfedilen ve nesli yüksek tehdit altında olan endemik yeni bir anason türü, bilim dünyasına tanıtıldı. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Ahmet Duran tarafından keşfedilen endemik bitkiyle ilgili makale, uluslararası bilim dergisi Phytotaxa'da yayımlandı. Prof. Dr. Duran, maydonozgiller (Pimpinella anisum) familyasından yeni bir anason türü olan 'Pimpinella husnucan-baseri'ye (Apiaceae) eczacı Prof. Dr. Hüsnü Can Başer'in ismini verdi.

'İLAÇ HAM MADDESİ ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRILACAK'

Yurt içi ve yurt dışındaki meslektaşlarıyla kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda yeni türü bilim dünyasına kazandırıldığını söyleyen Prof. Dr. Duran, "Türkçe 'Can anasonu' olarak adlandırılan bitkinin bilimsel adı 'Pimpinella husnucan-baseri'. Yeni anason türüne, ülkemizin ve dünyanın önemli bilim insanlarından eczacı Prof. Dr. Hüsnü Can Başer hocamızın adı verildi. Bu yeni tür, Konya'nın Hadim ilçesinin Korualan-Dedemli mahalleleri arasında, dar bir alanda yetişir. Bitkinin yetişme ortamı, yerleşim yerleri ve tarım alanlarınca kuşatılmış durumda ve nesli yüksek tehdit altındadır. Ülkemizin öncelikli korunması gereken türlerinden birisidir. Bundan sonraki süreçte bu bitkinin ilaç ham madde özellikleri araştırılacaktır. 'Can anasonu' bitkisinin bilim dünyasına, Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nde tanıtılması çok anlamlı olmuştur. Ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun. Can anasonu bitkisi, uluslararası Phytotaxa Dergisi'nde basılmıştır" dedi.