Necmettin Erbakan Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, bir meslektaşlarının hasta yakını tarafından darbedilmesinin sağlık camiasını derinden üzdüğünü belirtti. Olaya karışan kişi hakkında işlem başlatıldığını aktaran Küçükkendirci, şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Konya'da bir doktor hasta yakını tarafından darbedildi

Konya'da bir doktorun hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, yaptığı yazılı açıklamada, Ortopedi Polikliniğinde görev yapan bir meslektaşlarının darbedilmesinin sağlık camiasını derinden üzdüğünü belirtti.

Olaya karışan kişi hakkında işlem başlatıldığını aktaran Küçükkendirci, şunları kaydetti:

"Hastalar için gecesini gündüzüne katarak fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet, hakaret içerikli tavır, davranış ve tutumlar karsısında sessiz kalmayacağımızı hatırlatır, olayın failleri hakkında her türlü hukuki sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."