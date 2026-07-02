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Kongo'da Ebola vaka sayısı 1406'ya, ölü sayısı 438'e yükseldi

Kongo'da Ebola vaka sayısı 1406'ya, ölü sayısı 438'e yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda mayısta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1406'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 438'e çıktı. 192 kişi iyileşirken, 609 kişi izolasyon veya tedavi altında bulunuyor.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 1406'ya yükseldiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkenin doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında şu ana kadar doğrulanmış vaka sayısı 1406'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 438'e yükseldi. Salgında, 192 kişinin iyileştiği, 609 kişinin ise izolasyon altında veya hastanede tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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