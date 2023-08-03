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Kolonya İçen Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık Haberleri

DÜZCE'de, kolonya içtiği öne sürülen Enver Tunç (45), fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün sabah saatlerinde, Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde kolonya içtiği öne sürülen Enver Tunç, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DÜZCE'de, kolonya içtiği öne sürülen Enver Tunç (45), fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde kolonya içtiği öne sürülen Enver Tunç, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Sağlık

Azmimilli Mahallesi Devlet Hastanesi 112 Acil Çağrı Enver Tunç Sağlık Haberler

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