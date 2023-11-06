KOAH ve kalp hastası kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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Erzurum'da aniden rahatsızlanan KOAH ve kalp hastası 69 yaşındaki Münire Sümer, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.
Erzurum'da aniden rahatsızlanan KOAH ve kalp hastası kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Çat ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki Karabey Mahallesi Cibo mezrasında yaşayan KOAH ve kalp hastası 69 yaşındaki Münire Sümer aniden rahatsızlandı.
Sümer, yakınları tarafından Çat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ağır olan Sümer, buradaki müdahalenin ardından ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Sağlık