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KKKA Hastalığı Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Öldü

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Tokat'ın Almus ilçesinde kene tutunması sonucu KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Şehriban Öztürk hayatını kaybetti. Bu yıl Sivas ve çevresinde KKKA'dan ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

1) KKKA HASTALIĞI ŞÜPHESİYLE TEDAVİ GÖREN KADIN ÖLDÜ

TOKAT'ın Almus ilçesinde yaşayan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Şehriban Öztürk (72), hayatını kaybetti.

Almus ilçesine bağlı Gökköy köyünde yaşayan Şehriban Öztürk'e, bir hafta önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Öztürk, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada durumu ağırlaşan Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Öztürk, hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan Öztürk'ün cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü. Böylece bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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