KKKA'da Başarı Oranı Yüzde 90, 110 Hastadan 10'u Vefat Etti

1) PROF. DR. ŞENGÖNÜL: KKKA'DA 110 HASTADAN 10'U ÖLDÜ, YÜZDE 90 ORANINDA BAŞARI VAR

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'nın (KKKA) ölüm oranlarına ilişkin "Burada yüzde 90 oranında bir başarı var. 110 kişiden 100 kişinin hayatını kurtarmışız. Eskiden yüzde 90'ı ölümle sonuçlanıyordu. Türkiye'de bu başarı oranı hiçbir yerde yoktur" dedi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sivas'ta basın toplantısı düzenledi. Üniversiteye bağlı bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şengönül, çalışmaları hakkında konuştu. Prof. Dr. Şengönül, her yıl özellikle bahar ve yaz aylarında kırsal alanda ortaya çıkan ve ölümlere neden olan kene vakalarına ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Şengönül, KKKA tedavisinde SCÜ Tıp Fakültesi'nin çevre hastanelere göre en deneyimli hastane olduğunu söyledi.

'VAKALARIN 37'Sİ ÇOCUK'

Hasta sayısı ve ölüm oranlarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Şengönül, "KKKA şüphesiyle bu sene 204 hasta hastanemize başvurmuş durumdadır. Bu sayının 110 tanesinde yapılan testleri pozitif çıkmıştır. Bunlardan 10 kişisi vefat etti. Bu da genelde son anda gelenler ya da keneyi kendisinin çıkarması sonucu ölenlerdir. Burada yüzde 90 oranında bir başarı var. 110 kişiden 100 kişinin hayatını kurtarmışız. Eskiden yüzde 90'ı ölümle sonuçlanıyordu. Türkiye'de bu başarı oranı hiçbir yerde yoktur. Bu konuda sağlık personelimiz ve hekimlerimiz uzmanlaştı. Bu vakaların 37'si de çocuktur" dedi. Kampüs içerisinde de bu yıl kene ile mücadele ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Şengönül, yıl boyunca ilaçlama yaptıklarını belirtti.

'AŞI 2026 YILINDA HIZ KAZANACAK'

Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren SCÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan ise "Bu konuda İsveç kökenli bir aşı çalışması var. Buna üniversitemiz de katkıda bulunuyor. Şu anda FAZ-1 sonlandı. Faz-2'ye geçiş yapıldı. FAZ-2'nin bir kısmı da önümüzdeki yıl için Türkiye'de bizim üniversitemize alınacak. FAZ-3'te de zaten aşı piyasaya çıkmış olacak. Önümüzdeki yıl için biraz daha hız kazanmış durumdadır. Bir süre sonra devreye girecek" diye konuştu.