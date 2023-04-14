Kısa Bağırsak Sendromu Hastası Özalp Özdoğanoğlu 10'uncu Ameliyatını Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Oldu

KKTC'de doğan, kısa bağırsak sendromu hastası Özalp Özdoğanoğlu (2), 10'uncu ameliyatını Ege Üniversitesi Hastanesi'nde oldu. Yaklaşık 3 aydır tedavisi süren Özalp'in annesi Besime Özdoğanoğlu (31) Ramazan Bayramı öncesi hastaneden taburcu olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Bizim için çifte bayram' dedi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) doğan, kısa bağırsak sendromu hastası Özalp Özdoğanoğlu (2), 10'uncu ameliyatını Ege Üniversitesi Hastanesi'nde oldu. Yaklaşık 3 aydır tedavisi süren Özalp'in annesi Besime Özdoğanoğlu (31) Ramazan Bayramı öncesi hastaneden taburcu olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bizim için çifte bayram" dedi.

KKTC'de 24 Mart 2021'de, kısa bağırsak sendromuyla dünyaya gelen Özalp Özdoğanoğlu, bugüne dek 10 farklı operasyon geçirdi. Yaklaşık 3 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, refakatçi annesi Besime Özdoğanoğlu ile tedavisi süren Özalp, babası Salih Özdoğanoğlu (33) ve ağabeyi Özker'den (6) ayrı kaldı. Son ameliyatıyla kalın bağırsağına yama yapılan Özalp, Ramazan Bayramı öncesi taburcu edildi.