Kısa Bağırsak Sendromu Hastası Özalp Özdoğanoğlu 10'uncu Ameliyatını Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Oldu
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KKTC'de doğan, kısa bağırsak sendromu hastası Özalp Özdoğanoğlu (2), 10'uncu ameliyatını Ege Üniversitesi Hastanesi'nde oldu. Yaklaşık 3 aydır tedavisi süren Özalp'in annesi Besime Özdoğanoğlu (31) Ramazan Bayramı öncesi hastaneden taburcu olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Bizim için çifte bayram' dedi.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) doğan, kısa bağırsak sendromu hastası Özalp Özdoğanoğlu (2), 10'uncu ameliyatını Ege Üniversitesi Hastanesi'nde oldu. Yaklaşık 3 aydır tedavisi süren Özalp'in annesi Besime Özdoğanoğlu (31) Ramazan Bayramı öncesi hastaneden taburcu olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bizim için çifte bayram" dedi.
KKTC'de 24 Mart 2021'de, kısa bağırsak sendromuyla dünyaya gelen Özalp Özdoğanoğlu, bugüne dek 10 farklı operasyon geçirdi. Yaklaşık 3 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, refakatçi annesi Besime Özdoğanoğlu ile tedavisi süren Özalp, babası Salih Özdoğanoğlu (33) ve ağabeyi Özker'den (6) ayrı kaldı. Son ameliyatıyla kalın bağırsağına yama yapılan Özalp, Ramazan Bayramı öncesi taburcu edildi.Besime Özdoğanoğlu, yaşadıklarını anlatarak, "Özalp'in bağırsağı kısa olduğu için daha önce bağırsak uzatma işlemi yapılmıştı. Son operasyonda ise sıvı tutulumu için kalın bağırsağa yama yaptılar. İlk ameliyattan kalma fistürler oluşmuştu. Bağırsaklar arasında bağlar oluştuğu için geçiş hızlı oluyordu. Onlar düzeltildi. Bağırsağı 40 cm uzadı. Doktorlar da şaşırıp ameliyat sırasında birkaç kez ölçmüşler" dedi.'HAYALİM ÇOCUKLARIMIN AYNI BAHÇEDE OYNADIĞINI GÖRMEK'Özalp'in çok güçlü bir çocuk olduğunu anlatan Özdoğanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "9 Ocak için ameliyat tarihi verilmişti. 4 Ocak'ta Kıbrıs'tan İzmir'e geldik ama doktorlar uygun görmediğinden iki kez ameliyathane kapısından döndük. Üçüncüde ameliyat yapılabildi. Cerrahi ekibimiz Özalp'in güçlü olduğunu düşünüyor. Durumu iyiye gidiyor. Doktorlar takip sürecine devam edecek. En büyük hayalim çocuklarımın aynı bahçede oynadığını görmek. Özalp, yürümeye de başladı. Artık KKTC'ye evimize döneceğiz. Ağabeyi merakla bizi bekliyor. Onların birlikte koşup oynadığını göreceğim için çok mutluyum. Bizim için çifte bayram. Bayram öncesi taburcu olduğum için çok sevinçliyim. Diğer oğluma da kavuşacağım."'EN ÇOK AĞABEYİNİ ÖZLEDİ'Salih Özdoğanoğlu da Özalp'in bir süre sonra son kez ameliyat masasına yatacağını belirtti. Özdoğanoğlu, "Zor bir süreç oldu, evladımız için katlandık. Bir evladımız daha var. Bu sabah geleceğimizi haber verdik. İnanamadı ama o da dayandı. Yokuşu çıktık, şimdi iniyoruz. Yavaş inmek zorundayız. Bundan sonra daha güzel geçecek" dedi.Takibin devam edeceğini dile getiren Özdoğanoğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki cerrahi ekibe teşekkür ederek, "11'inci ameliyatta bağırsağı popoya bağlayacaklar. İşinin ehli doktorumuz var. Bu hastane bizi dertlerimizden kurtardı. Uzun bir süreç ama inşallah üstesinden geleceğiz. Tarif edilemez duygular yaşıyorum. Tüm hastaların sağlığına kavuşması için duacıyız. Özalp uzun süre beraber kalmamalarına rağmen en çok ağabeyini özledi. Hep onun fotoğrafına sarılıyordu. Kardeşlik bağı olduğu için hep onun yanına gitmeyi istiyordu" diye konuştu.