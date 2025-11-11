Kış Mevsiminde Zatürre Riskine Dikkat!

KIŞ mevsiminin yaklaşmasıyla artış gösteren zatürre (pnömoni) vakalarına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ekinci, "Zatürre basit bir üşütmeyle karıştırılarak ihmal edilecek bir hastalık değildir. Akciğer vücudun oksijen kaynağıdır. Bu ana unsurun hastalanması zamanında tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Grip veya Covid-19 gibi viral enfeksiyonlar da zatürreye zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, bu hastalıkların tedavisi iyi takip edilmelidir" dedi.

İstinye Üniversitesi Medical Park Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Ali Ekinci, Dünya Pnömeni (Zatürre) Günü nedeniyle uyarılarda bulundu. Tıbbi adıyla 'pnömoni' olarak bilinen zatürrenin, akciğerlerin mikroplarla iltihaplanması olduğunu belirten Uzm. Dr. Ekinci, "Bu enfeksiyon, basit bir soğuk algınlığından çok daha tehlikelidir. Yaşam için en temel element oksijendir ve bunu vücuda sağlayan akciğerlerdir. Dolayısıyla, akciğerde olan bir enfeksiyon, vücudun diğer enfeksiyonlarından çok daha hızlı olarak hayatı tehdit edebilir" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE KRONİK HASTALAR RİSK GRUBUNDADIR'

Zatürrenin özellikle küçük çocuklar ve 65 yaş üstü yetişkinler için ölümcül olmaya devam ettiğini belirten Uzm. Dr. Ekinci, bunun nedenini bağışıklık sistemindeki zayıflığa bağlayarak şunları söyledi:

"Küçük çocukların bağışıklıkları henüz tam gelişmemiştir. Sağlıklı bir erişkinin çok rahat atlatacağı basit enfeksiyonlar çocuklarda ciddi sonuçlara, hatta yaşam kayıplarına neden olabilir. Benzer şekilde 65 yaş üstü bireylerde de bağışıklık zayıflığı vardır ve bu durum onları zatürre karşısında savunmasız bırakır."

'ÖLÜM TEHLİKESİ OLABİLİR'

Uzm. Dr. Ekinci, bu iki grup dışında risk altında olanları ise şöyle sıraladı:

"Özellikle KOAH, astım, bronşiektazi gibi kronik akciğer hastalığı olanlar, halk tabiriyle şekeri (diyabeti) olanlar ve kanser hastaları gibi bağışıklık düşüklüğüne sahip bireyler, hem zatürreye yakalanma hem de hastalığa bağlı ölüm riski altındadır."

'NANE LİMON İÇ GEÇER DEMEYİN'

Kış aylarında 'Üşütmüşüm', 'Nane limon içerim geçer' veya 'Yatağa gir terle, hiçbir şeyin kalmaz' gibi sözlerle genellikle zatürre belirtilerinin geçiştirildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ekinci, ağır bir zatürrenin de basit bir soğuk algınlığı gibi başlayabileceği uyarısında bulundu.

'YÜKSEK ATEŞ, NEFES DARLIĞI, GÖĞÜSTE AĞRI VE RENKLİ BALGAMA DİKKAT'

Uzm. Dr. Ekinci, aşağıdaki belirtiler varsa, mutlaka zatürreden şüphelenilerek doktora başvurulması gerektiğini söyledi:

·Yüksek ateş,

·Nefes darlığı ve nefes sıkıntısı,

·Göğüste veya yanlarda ağrı,

·Renkli balgam (yeşil, kahverengi, kırmızı veya pas renginde).

Grip veya Covid-19 gibi viral enfeksiyonların zatürreye nasıl zemin hazırladığını bir örnekle açıklayan Uzm. Dr. Ekinci, "Bir ev düşünün. Hırsızın biri camı kırmış içeri girmiş. Başka hırsızlar da bu kırık camdan içeri girmez mi? Grip ve Covid-19 gibi solunum yoluna ağır hasar veren mikroplar da zatürre mikroplarına (bakterilere) zemin hazırlar. Hatta, onlarla birlik olup 'ikincil bakteriyel zatürre' denilen daha ağır bir kliniğe sebep olurlar" dedi.

'KORUNMADA AŞININ ROLÜ BÜYÜK'

Zatürreden korunmada aşılamanın önemine de değinen Uzm. Dr. Ali Ekinci, "Dünya Sağlık Örgütü, 65 yaş üzerinde olanlara ek hastalığı olsun olmasın zatürre aşısını önermektedir. Yine KOAH, astım, diyabet gibi kronik hastalığı olanlara da aşılama önerilmektedir. 65 yaş üstü olanlara ömür boyu bir kez aşı yapılması yeterlidir. 65 yaş altı risk grubundaki hastalar için ise aşı çeşidine göre 10 yıl sonra ek doz gerekebilir" dedi.