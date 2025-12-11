Haberler

Sivas'ta uzmanından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Sivas Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. İsa Çatalkaya, kış aylarında artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda önemli uyarılarda bulundu. Karbonmonoksitin renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesinin zor olduğunu belirten Çatalkaya, belirtilerinin baş ağrısı ve bulantıdan ağır sonuçlara kadar ilerleyebileceğini vurguladı.

Sivas Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. İsa Çatalkaya, kış aylarında artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Çatalkaya, yaptığı yazılı açıklamada, karbon kaynağı içeren yakıtların tam olarak yanmamasıyla ortaya çıkan karbonmonoksitin kokusuz, renksiz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesinin oldukça güç olduğunu ifade etti.

Karbonmonoksit gazının kısa sürede ölümcül sonuçlara yol açabildiğini, zehirlenmenin başlangıçta baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi hafif belirtilerle ortaya çıktığını vurgulan Çatalkaya, ilerleyen süreçte çarpıntı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi ağır tabloların gelişebileceğini belirtti.

Gazın kandaki oksijen taşıyan hücrelere bağlanarak dokulara oksijen ulaşmasını engellediğine dikkati çeken Çatalkaya, özellikle beyin ve kalbin bu durumdan hızla etkilendiğini aktardı.

Tedavide hastalara yüzde 100 oksijen verildiğini, bu yöntemle karbonmonoksitin kandaki taşıyıcılardan uzaklaştırıldığını ifade eden Çatalkaya, soba, doğal gaz ve tüp gazıyla çalışan tüm cihazların bakımının düzenli olarak yapılmasıyla zehirlenmenin büyük ölçüde önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu anlattı.

Lodoslu havalarda soba yakılan odalarda kesinlikle uyunmaması gerektiğini vurgulayan Çatalkaya, yakıt kullanımı sonrası ortamın mutlaka havalandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Sağlık
