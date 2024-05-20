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Kırıkkale'deki Okullarda Öğrencilere KKKA Eğitimi Veriliyor

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki okullarda öğrencilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yönelik eğitim veriliyor. İlçe Sağlık Müdürü Fatma Sönmez öncülüğünde başlatılan eğitim programı kapsamında, yaz döneminin gelmesiyle kenelerden bulaşan hastalığın artmaması amacıyla tüm okullarda öğrencilere bilgi veriliyor. Dr. Yasemin Alagöz ve beraberindekiler, okulları gezerek öğrencilere hastalıktan korunma yöntemlerini anlatıyor. Eğitimlerde, riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudun ve elbiselerin her yerine dikkatlice bakılması, vücudun özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasık bölgelerinin kontrol edilmesi gerektiği hakkında bilgilendiriliyor. Vücudu tutan kenenin en kısa sürede çıplak elle dokunmadan eldiven, bez veya poşetle çıkartılması, çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiği da anlatıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki okullarda öğrencilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yönelik eğitim veriliyor.

İlçe Sağlık Müdürü Fatma Sönmez öncülüğünde başlatılan eğitim programı kapsamında, yaz döneminin gelmesiyle kenelerden bulaşan hastalığın artmaması amacıyla tüm okullarda öğrencilere bilgi veriliyor.

Dr. Yasemin Alagöz ve beraberindekiler, okulları gezerek öğrencilere hastalıktan korunma yöntemlerini anlatıyor.

Eğitimlerde, riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudun ve elbiselerin her yerine dikkatlice bakılması, vücudun özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasık bölgelerinin kontrol edilmesi gerektiği hakkında bilgilendiriliyor.

Vücudu tutan kenenin en kısa sürede çıplak elle dokunmadan eldiven, bez veya poşetle çıkartılması, çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiği da anlatıldı.

Kaynak: AA / Sağlık

Kırıkkale Yahşihan Alagöz Sağlık Güncel Haberler

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