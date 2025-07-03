Kene Isırması Sonucu 77 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Bolu'nun Gerede ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan 77 yaşındaki Şerife Halıcı, hastanede yaşamını yitirdi.

BOLU'nun Gerede ilçesinde kenenin ısırdığı Şerife Halıcı (77), hastanede yaşamını yitirdi.

Gerede'ye bağlı Kapaklı köyünde yaşayan Şerife Halıcı'yı 1 hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra fenalaşan kadın, ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan Halıcı, daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren kadın, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Halıcı'nın cenazesi, öğle vakti Kapaklı köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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