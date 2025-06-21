Kene Isırması Sonrası Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kene tarafından ısırılan 24 yaşındaki M.P., tedaviye alındı. İlk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, KKKA şüphesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kenenin ısırdığı M.P. (24) isimli kadın, tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde meydana geldi. M.P. isimli kadın, ayakkabısının içine giren kene tarafından ısırıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. M.P., ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ayağındaki kene çıkarılan M.P., ateşi yükselince Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren M.P.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık