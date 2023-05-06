Kendini diş hekimi olarak tanıtan sahte doktor tutuklandı

Karaman'da hiçbir diploması olmayan Ramazan Atasever, yasa dışı olarak diş muayenehanesi açtı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Atasever tutuklandı.

KARAMAN'da kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, yasa dışı muayenehane açan Ramazan Atasever (60) yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Ramazan Atasever'in hiçbir diploması olmadığı halde kent merkezinde diş muayenehanesi açtığını ve burada hasta kabul ettiğini belirledi. Atasever'i bir süre takibe alan jandarma, dün sabah yasa dışı muayenehaneye baskın düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, muayenehanedeki tıbbi malzeme ile ilaçlara el koyuldu. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Atasever, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Atasever, ifadesinde, sadece 2 hasta muayene ettiğini, tedavi uygulamadığını öne sürdü.