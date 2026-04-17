Kemalpaşa'da iki aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

Kemalpaşa 1 No.lu ve Kemalpaşa 2 No.lu İbrahim-Hüsniye Özdurakoğlu Aile Sağlığı Merkezleri düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.

Kemalpaşa ilçesinde hayırsever iş insanı İbrahim Özdurakoğlu tarafından yaptırılan iki aile sağlığı merkezi, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın katılımıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılış programlarına önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, hayırsever İbrahim ve Hüsniye Özdurakoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk açılış Çambel'de gerçekleştirildi.

Programın ilk bölümü, Kemalpaşa'nın Çambel Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kemalpaşa 2 No.lu İbrahim-Hüsniye Özdurakoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban öncülüğünde, protokol üyelerinin katılımıyla yapılan açılış duasının ardından kurdele kesildi. Törenin ardından heyet, aile sağlığı merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

Programın ikinci bölümünde ise Halilbeyli Mahallesi'nde inşa edilen Kemalpaşa 1 No.lu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı.

"Bu anlamlı bağışların herkese örnek olması gerekir"

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, konuşmasında Özdurakoğlu Ailesi'nin geçmiş dönemlerde İzmir'in farklı noktalarında kazandırdığı sağlık yatırımlarını hatırlatarak, bu anlamlı bağışların herkese örnek olmasını temenni etti. Katkılarından dolayı İbrahim ve Hüsniye Özdurakoğlu'na teşekkür etti.

"Kemalpaşa'ya kazandırılan bu yatırımlarla sağlık hizmetleri daha da güçlendirecek"

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul ise yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılan bu yatırımların sağlık hizmetlerini daha da güçlendireceğini belirterek, "İlimizde 395 aile sağlığı merkezi ve 1.535 aile hekimliği birimi ile birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Kemalpaşa ilçemizde ise 14 aile sağlığı merkezi ve 44 aile hekimliği birimi ile 123 bini aşkın vatandaşımıza hizmet sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Adınızı mezar taşına değil, bu tür hayır eserlerine yazdırın"

Hayırsever iş adamı İbrahim Özdurakoğlu da konuşmasında, "Adınızı mezar taşına değil, bu tür hayır eserlerine yazdırın. Tüm vatandaşlarımızın imkanları doğrultusunda bu tür hizmetlere katkı sunması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından İbrahim ve Hüsniye Özdurakoğlu çiftine teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. Program, kurdele kesimi ve aile sağlığı merkezlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı